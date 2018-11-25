Российские военные прибыли в сирийский Алеппо, отравленный хлором

Российские военные химики прибыли в сирийский город Алеппо, жилые районы которого боевики обстреляли снарядами, начиненными хлором. Огонь велся из 120 миллиметровых минометов. Пострадали 46 человек, в том числе восемь детей. Россия намерена обсудить инцидент с Турцией.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, российские военные работают с пострадавшими, доставленными в больницы, наблюдают за обстановкой в районе применения боевиками отравляющих веществ. На ближайшие российские посты переброшены несколько специальных машин радиационной, химической и биологической разведки.

Генерал напомнил, что ранее Россия обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ, чтобы потом обвинить Сирию в применении химоружия против собственного населения.

Игорь Конашенков добавил, что Россия намерена обсудить данный инцидент с Турцией как гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий вооруженной оппозицией в идлибской зоне деэскалации.

Альтруисты и бесстрашные правозащитники спасают несчастных детей и вообще гражданских от смертельной атаки и сами же все это снимают. Это не Голливуд, но тоже вполне себе кино. Только вот постановка так себе, потому что снимают "Белые каски".