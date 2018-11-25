Во Владивостоке прошел фестиваль "Дальневосточная рыба"

Несколько сотен человек пришли в субботу в центр Владивостока на фестиваль "Дальневосточная рыба". Все желающие могли купить любых местных морепродуктов по низким ценам, попробовать уху, а также больше узнать о профессии рыбака.

Навага по 60, камбала по 100, горбуша — по 120 рублей за килограмм. А еще треска, минтай, кальмар, краб, креветка – и все это промысловое разнообразие Японского и Охотского морей предложили покупателям по весьма низким ценам. С самого утра торговля пошла бойкая.

Задача ярмарки-фестиваля показать, что рыба может быть доступной для всех. Главное, чтобы рыбаки и торговые сети договорились. Во Владивостоке в некоторых супермаркетах такие соглашения уже действуют; стоимость горбуши и минтая значительно снизилась.

Еще месяц назад о необходимости поработать с ценами говорил во время конгресса рыбаков временный глава региона Олег Кожемяко: "Программа набирает обороты, она дает возможность минимизировать цены между рыбаком и продавцом по определённой наценке. Соответственно, население может больше приобретать. Эта рыба массового потребления. Пять видов этих рыб".

"И вообще нужно сделать так, чтобы сеть магазинов, которые так работают, дошла до каждого муниципального образования. И жители Приморья могли брать рыбу по той цене, которая отражает истинную себестоимость с небольшой наценкой торговой сети", — говорит Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края.

Первый рыбный фестиваль стал не только большой распродажей. На сцене развернулось зажигательное шоу. На площади – конкурсы и развлекательные номера. А запах свежесваренного на дровяной печи горячего рыбного супа привлек сотни человек.

Одно из главных событий рыбного фестиваля – варка ухи. В основе лежит продукция приморских рыбодобывающих компаний: сельдь-иваси и морская капуста. Необычную рецептуру разрабатывали специально для фестиваля, а готовили прямо на глазах у гостей.

"Технология устоявшаяся, а рецепт всегда новый. Все же ведь зависит от настроения", — говорит шеф-повар Егор Анисимов.

Теперь рыбный фестиваль планируют сделать ежегодным. Впрочем, работать над снижением цен власти и бизнесмены будут постоянно.