Гол Фалькао позволил "Монако" прервать безвыигрышную серию в чемпионате

В чемпионате Франции продолжается 14-й тур. "Монако" на выезде одержал победу над "Каном" и прервал серию поражений в турнире. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 55-й минуте со штрафного забил Радамель Фалькао. Весь матч в составе "Монако" провел российский полузащитник Александр Головин.

Для "Монако" эта победа стала второй в нынешнем сезоне, в предыдущий раз команда выиграла 11 августа. Кроме того, "Монако" выиграл впервые под руководством Тьерри Анри. В турнирной таблице монегаски с 10 очками занимают предпоследнее, 19-е место. "Кан" с 12 баллами идет 17-м.

Результаты остальных матчей игрового дня: "ПСЖ" — "Тулуза" — 1:0; "Дижон" — "Бордо" — 0:0; "Нант" — "Анже" — 1:1; "Реймс" — "Генгам" — 2:1; "Страсбур" — "Ним" — 0:1.