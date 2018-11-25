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25 ноября 201805:57

Евгения Медведева: я не ожидала такого количества негатива и ненависти

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Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при во Франции, где она заняла четвертое место и не смогла пробиться в финал соревнований. По словам россиянки, она не ожидала такого количества негатива в свой адрес.

Напомним, в межсезонье Медведева сменила тренера и переехала в Канаду, где тренируется с местным специалистом Брайаном Оссером. Медведева в произвольной программе допустила несколько ошибок и после выступления признала наличие проблем.

"Это исключительно ментальная проблема, — заявила Медведева, которую цитирует РИА Новости. — Я признаю свои ошибки, я не тот человек, который отнекивается. Я признаю свою слабость — она в голове".

Кроме того, российская фигуристка рассказал, что отреклась от всех социальных сетей из-за негатива и ненависти, которые на нее выливаются.

"Такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти, я не ожидала, — добавила Медведева. — Мне уже становится легче, мне помогают мои родные и близкие друзья, но невозможно отгородиться куполом от всего. Но нужно просто привыкнуть. Нужно научиться не обращать на это внимание. Нужно время".

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