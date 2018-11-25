Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

Определился список российских спортсменов, которые вышли в финал Гран-при по фигурному катанию. Он состоится с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере. Об этом сообщает телеканал Россия 24.

Это сразу три танцевальных пары. Виктория Синицына и Никита Кацалапов в субботу заняли второе место на заключительном этапе во французском Гренобле и обеспечили себе участие в соревнованиях. Ранее путевки в Канаду завоевали Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

В соревнованиях спортивных пар борьбу за медали будут вести Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

В мужском одиночном катании Россию в финале Гран-при представит Сергей Воронов. А в женском — Алина Загттова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. А вот Евгения Медведева набрать необходимых баллов не смогла и в финал не попала.