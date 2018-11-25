В России отмечается День матери

В это воскресенье в России в 20-й раз отмечается День матери. Символом этого дня стала незабудка, которая по поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких.

Традиционно День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит комитету Госдумы РФ по делам женщин, семьи и молодежи​​​. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине и закрепить семейные устои. В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки, сообщает РИА Новости.

По данным Фонда социального страхования, в 2017 году в отпуске по уходу за ребенком находились около 1,1 млн женщин.

День матери отмечается практически во всех странах мира. В большинстве европейских стран, а также Австралии, Канаде, Китае, США, Украине и Японии он празднуется во второе воскресенье мая. В Испании, Литве и Португалии — в первое майское воскресенье, а в Швеции и Франции — в последнее. В других государствах, например, в Грузии, Финляндии, Польше, Белоруссии, КНДР и Иране, праздник имеет фиксированную дату.

В московских ЗАГСах начался ажиотаж: более тысячи пар сочетаются браком накануне Дня матери. Выбор даты не случаен: молодожены надеются, что свадьба накануне этого праздника поможет создать счастливую крепкую семью.