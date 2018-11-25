В России сделали искусственное сердце. Когда его пересадят человеку?
К новым испытаниям искусственного сердца приступили новосибирские врачи. Эксперименты проводят на животных. Когда кардиохирурги будут готовы пересадить жизненно важный орган человеку?
Итог нескольких лет подготовки: в операционной – максимальное напряжение. Новосибирские кардиохирурги начали доклинические испытания новой версии российского искусственного сердца.
Прежде чем пересадить сердце человеку, нужно проверить его работу и свойства на лабораторном животном. Первые результаты уже есть.
Искусственное сердце, по сути, мощный насос. И в мире их сегодня немало, но идеальных до сих пор нет: у всех производителей одинаковый подход. Новосибирские ученые представили миру новый.
"Эта модель действительно работает. Работает с хорошей производительностью, не разрушает кровь", — говорит Александр Чернявский, руководитель Центра хирургии аорты и коронарных артерий в Национальном медицинском центре им. академика Мешалкина.
Размеры и вес меньше, а ценник, в отличие от зарубежных аналогов, в три раза ниже. Но главное преимущество – сама конструкция.
В Институте теоретической и прикладной механики ежемесячно проводят десятки экспериментов; главный профиль – космос и авиация. Образец искусственного сердца нашли у физиков в космической отрасли – это дисковый насос. Уже доказали, что он позволяет исключить контакт деталей с кровью пациента, а значит снизить риск появления опасных для человека тромбов. Как раз этого и не хватало другим моделям.
"Пришла мысль, а почему не попробовать и для человека сделать такой насосик? Сделали. Он получился удачным. Очень неожиданно для нас", — рассказывает Василий Фомин, директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН.
Сейчас ученым вместе с врачами предстоит оценить работу сердца внутри живого организма. Около трех лет уйдет на сбор данных. Одновременно разрабатывают способы беспроводной зарядки механизма. После сердце имплантируют человеку.
Сейчас
Сотни российских туристов не могут вернуться с китайского курорта
Картина дня
-
Были ли американцы на Луне? Космонавт Рязанский подсказал способ проверки
- Integrity Initiative назвали новым видом русофобии
- Адвокат рассказала о жизни дознавателя после изнасилования полицейскими
- Договорились по Гибралтару: Испания снимет вето со сделки по Brexit
- Киев: Меркель озвучила сроки вступления Украины в ЕС
Самое читаемое
-
73-летняя пенсионерка увела мужа у дочери и ждет ребенка
- Убивший жену-модель фотограф Лошагин требует от тещи деньги и спорткар
- Мартиросян рассказал о тайном внебрачном сыне Александра Абдулова
- Таксист жестоко избил москвичку из-за сделанного замечания. Видео
- Успех и страшная трагедия пришли в жизнь актрисы одновременно
Авто.Вести.Ru
-
Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, ИИ, зеркало-экран и брод в 0,6 м
- Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
- Госдума одобрит реформу техосмотра
Вести.Экономика
-
Нефть дешевеет на 3,5-5%, цена Brent впервые за год упала ниже $61
- Опрос ВЦИОМ: россияне отмечают усиление социальной несправедливости
- Сколько стоит бензин в странах Европы?
- Автоматизация российского бизнеса: на пути к самодостаточности
- "Золотые парашюты" топ-менеджеров автомобильных компаний
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Зафиксирован второй случай передачи гепатита от крысы человеку
- 4 натуральных средства от депрессии, которые работают лучше лекарств
- Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
- Дети полнеют не потому, что их закармливают, а наоборот
Вести в 20.00
-
Петров и Боширов на британских улицах: что проясняют страшные кадры?
- Скинули или кинули: для кого эта пятница по-настоящему черная?
- Аномальные морозы в России ударили и по людям, и по моржам
- Репортаж из Верховной Рады: что делают нардепы на заседаниях
- Многоэтажный бизнес-центр при сносе чуть не рухнул на прохожих
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Пилотов "Боинга", сбившего человека в Шереметьеве, вызвали на допрос
- Высотка на улице Красная Сосна рухнула не так, как ожидали строители
- Снег превратился в наледь: что грозит тем, кто не успел переобуть машину
- Назван самый комфортный район Москвы
- Выходные: праздник на катках, культурный марафон в Третьяковке и первая рождественская ярмарка
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
В Бразилии найдены загадочные 4000-летние холмы, видимые из космоса
- Стало ясно, почему у некоторых самок насекомых вырастают "пенисы"
- Раскрыты секреты кошачьего языка и создали его искусственный аналог
- Найдены гены, повышающие риск самоубийства
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения