В России сделали искусственное сердце. Когда его пересадят человеку?

К новым испытаниям искусственного сердца приступили новосибирские врачи. Эксперименты проводят на животных. Когда кардиохирурги будут готовы пересадить жизненно важный орган человеку?

Итог нескольких лет подготовки: в операционной – максимальное напряжение. Новосибирские кардиохирурги начали доклинические испытания новой версии российского искусственного сердца.

Прежде чем пересадить сердце человеку, нужно проверить его работу и свойства на лабораторном животном. Первые результаты уже есть.

Искусственное сердце, по сути, мощный насос. И в мире их сегодня немало, но идеальных до сих пор нет: у всех производителей одинаковый подход. Новосибирские ученые представили миру новый.

"Эта модель действительно работает. Работает с хорошей производительностью, не разрушает кровь", — говорит Александр Чернявский, руководитель Центра хирургии аорты и коронарных артерий в Национальном медицинском центре им. академика Мешалкина.

Размеры и вес меньше, а ценник, в отличие от зарубежных аналогов, в три раза ниже. Но главное преимущество – сама конструкция.

В Институте теоретической и прикладной механики ежемесячно проводят десятки экспериментов; главный профиль – космос и авиация. Образец искусственного сердца нашли у физиков в космической отрасли – это дисковый насос. Уже доказали, что он позволяет исключить контакт деталей с кровью пациента, а значит снизить риск появления опасных для человека тромбов. Как раз этого и не хватало другим моделям.

"Пришла мысль, а почему не попробовать и для человека сделать такой насосик? Сделали. Он получился удачным. Очень неожиданно для нас", — рассказывает Василий Фомин, директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН.

Сейчас ученым вместе с врачами предстоит оценить работу сердца внутри живого организма. Около трех лет уйдет на сбор данных. Одновременно разрабатывают способы беспроводной зарядки механизма. После сердце имплантируют человеку.