НХЛ. Форвард "Виннипега" Патрик Лайне забросил пять шайб в ворота "Сент-Луиса"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Виннипег Джетс" на чужом льду разгромил "Сент-Луис Блюз" со счетом 8:4. В составе победителей пять шайб забросил 20-летний финский нападающий Патрик Лайне.

У проигравших один из голов забил российский форвард Владимир Тарасенко, которому удалось отличиться впервые за 11 матчей. С 19 голами Лайне вышел в лидеры снайперской гонки сезона, а также стал только третьим игроком с сезона-1997/98, кому удалось забросить пять шайб в одном матче.

В других матчах игрового дня "Торонто Мэйпл Лифс" на домашнем льду разгромил "Филадельфию Флайерз" со счетом 6:0. Шведский нападающий Андреас Юнссон оформил хет-трик за восемь минут. У победителей второе очко в карьере набрал российский защитник Игорь Ожиганов, который сделал голевой пас.

"Питтсбург Пингвинз" дома победил "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:2. У победителей Джейк Генцел оформил первый хет-трик. Евгений Малкин сделал результативную передачу. "Чикаго Блэкхокс" в овертайме вырвал победу у "Флориды Пэнтерз" — 5:4. В составе "Флориды" по передаче на свой счет записали нападающий Евгений Дадонов и защитник Богдан Киселевич.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Нью-Йорк Айлендерс" — "Каролина Харрикейнз" — 4:1, "Детройт Ред Уингз" — "Баффало Сэйбрз" – 2:3 Б, "Монреаль Канадиенс" — "Бостон Брюинз" — 2:3.