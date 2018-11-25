Сотни российских туристов не могут вернуться с китайского курорта

285 российских туристов несколько дней ожидают вылета из аэропорта на китайском острове Хайнань.

По данным пресс-службы правительства Амурской области, у компании-перевозчика "ИрАэро" сломался чартерный самолет. Точная дата вылета чартера по-прежнему неизвестна; дополнительного рейса для вывоза людей в настоящее время нет. Заявляется, что туристы обеспечены всем необходимым и расселены в гостинице.

Организационными вопросами занимается туроператор "Жемчужная река", сообщает "Интерфакс".