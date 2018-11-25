В Хакасии пропали туристы, из-за урагана не удается их найти

Ураган пронёсся над несколькими регионами Сибири. Сейчас штормовое предупреждение сохраняется на Алтае, в Хакасии, Туве, Кемеровской области и Красноярском крае.

На дорогах сильная гололедица. Шквалистый ветер до 30 метров в секунду и мокрый снег стали причиной сбоев электроснабжения. На линиях электропередачи отключения происходят на короткий период, не более двух часов. Последствия стихии сейчас устраняют в особом режиме.

Из-за аномальных погодных условий затруднены поиски пропавших туристов в поселке Приисковый в республике Хакасия: спасатели не могут использовать авиацию.

Четверо туристов катались на снегоходах и пропали. Об их исчезновении сообщил местный житель, у которого они снимали жилье, сообщает телеканал "Россия 24".