Врачи в сирийском Алеппо делают всё необходимое, чтобы минимизировать последствия отравления химическим оружием. У медиков свои данные о пострадавших: их более 70 человек. Большую часть пострадавших доставили в университетский госпиталь.

"Мы приняли около 30 раненых после газового обстрела. У всех затрудненное дыхание, слезятся глаза. В медицине это называется газовая аллергия. Пока мы не можем сказать, какой именно был газ. Мы продолжаем оказывать помощь людям", — говорит дежурный врач Шерван Шехо.



В результате обстрела пострадали более 70 мирных жителей, в том числе четверо детей.



"Это моя сестра, — объясняет Рахмо Хасан. — Я позвонил ей вечером, но трубку взяла соседка и сказала, что ее увезла скорая".



Обстрел начался ночью, когда город спал.



"Мой брат был дома и услышал, что упали мины. Он подумал, что ничего страшного, но через два часа почувствовал себя плохо. Стало трудно дышать, и его забрала скорая помощь", — рассказывает Ахмет Муххамед.



120-миллиметровые мины взрывались в районе улицы Ниль в квартале Эль-Халидия на западе Алеппо.



"Я сама была здесь два часа назад. Мне было трудно дышать, — вспоминает Асраф Хажкаджур, мать раненой. — Но мне стало легче и я вернулась домой. Но потом стало плохо дочке".



По информации российских военных, огонь велся с юго-восточных окраин населённого пункта Эль-Бурайкат. Этот район контролируют боевики террористической Тахрир аш-Шам (запрещена в России). В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что неоднократно обращали внимание на готовящуюся провокацию с применением отравляющих веществ.



"Ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против мирного населения. Совершенно очевидно, что "Белые каски" напрямую связаны с террористическими организациями, действующими на территории Сирии, в частности в Идлибской зоне деэскалации", — заявил Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ.



Пострадавшие во время обстрела мирные жители остаются в больницах под наблюдением врачей.



В городе на месте обстрелов сейчас работают российские подразделения РХБ защиты из состава частей, дислоцируемых в Сирии. Они с помощью специального оборудования исследуют территорию в районе применения боевиками отравляющих веществ.