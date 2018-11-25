Две передачи Радулова не помогли "Далласу" одолеть "Колорадо"

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" принимал на своей площадке "Даллас Страз". Хозяева льда обыграли гостей со счетом 3:2, забросив победную шайбу в самой концовке третьего периода.

У проигравших две голевые передачи отдал российский форвард "звезд" Александр Радулов. Он помог отличиться своим партнерам – Радеку Факсу и Джейми Бенну. Нападающий "Далласа" Валерий Ничушкин очков не набрал.

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон, Джей Ти Комфер и Микко Рантанен. Российские легионеры "Далласа" Никита Задоров и Владислав Каменев результативными действиями отметиться не сумели.

Вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 27 бросков и помог своей команде одержать победу. На счету его визави Антона Худобина 33 сэйва.

В Западной конференции "Колорадо" находится на третьем месте, набрав 30 очков. "Даллас" идет седьмым с 26 баллами.