Циклон на Алтае: более 150 пассажиров не могут вылететь из Барнаула в Москву

Из Барнаула почти сутки не могут вылететь в Москву более 150 пассажиров рейса "Аэрофлота" — причиной стали плохая видимость, снег и сильный ветер. По сообщению справочной аэропорта, рейс SU-1433 должен был вылететь накануне в 18:05 (14:05 по Москве), однако из-за плохой погоды вылет перенесли на 20:15 воскресенья, 25 ноября.

При этом все пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены питанием, передает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Барнаула. В настоящее время люди находятся в аэропорту, где с ними работает представитель авиакомпании.

Не прилетел в Барнаул и утренний рейс этой же авиакомпании — его прилет ожидается только в 16:00 (12:00 по Москве). Вылет обратно в Москву ожидается в 17:00, данный рейс ожидают еще более 150 человек.

В Алтайском крае уже вторые сутки не прекращаются снегопад и метель, видимость ограничена, при порывах ветра — до нуля. Скорость ветра составляет 16 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

В регионе из-за сильного бокового ветра и снегопада с гололедом ограничено движение пассажирского и грузового транспорта на Чуйском тракте, передает "Интерфакс". По данным регионального управления МЧС, отменено три пассажирских автобусных рейса: Барнаул — Белокуриха, Барнаул — Горно-Алтайск и Барнаул — Онгудай.

По территории нескольких сибирских регионов сейчас проходит широким фронтом мощный циклон, порывы ветра достигают 30 метров в секунду. В республике Хакасия и в Красноярске зафиксированы аномальные для этого времени года погодные явления — гроза с мокрым снегом и дождем.

Сильный ветер и мокрый снег также послужили причиной сбоев в работе электрооборудования в республиках Алтай, Хакасия, Тува, Кемеровской области и Красноярском крае.