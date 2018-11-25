НХЛ. Голдобин поучаствовал в победе "Ванкувера" над "Лос-Анджелесом"

Матчами в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из них российский форвард "Ванкувер Кэнакс" Николай Голдобин отметился голевой передачей в гостевой победе над "Лос-Анджелес Кингз".

В составе победителей шайбы забросили Адам Годетт, Сэм Ганье, Элиас Петтерссон и Тайлер Мотте. У "королей" отличились Дрю Даути и Мэтт Лафф.

Благодаря этой победе хоккеисты "Кэнакс" прервали восьмиматчевую серию поражений. В параллельной игре "Вегас Голден Найтс" разгромил дома "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 6:0.