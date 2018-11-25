В результате пожара в Ростовской области погибли четыре человека

Тела четырех человек обнаружены на месте пожара в одноэтажном частном доме в станице Нижнекундрючинская Усть-Донецкого района Ростовской области. Пожар произошел в ночь на воскресенье, 25 ноября.

По сообщению главка МЧС России по Ростовской области, пожар произошел в 2:10 (время совпадает с московским) в одноэтажном частном доме по улице Пролетарская. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огонь был локализован в 2:31 и потушен в 02:46.

От МЧС в тушении огня было задействовано 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Тела четырех погибших были обнаружены в сгоревшем доме. По предварительным данным, причиной пожара могло быть нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи, передает "Интерфакс".