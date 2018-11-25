В США скончался актер и иллюзионист Рики Джей

В Лос-Анджелесе умер в возрасте 72 лет американский актер и иллюзионист Рики Джей, известный по фильмам "Магнолия" (1999), "Завтра не умрет никогда" (1997) и "Ночи в стиле буги" (1997), "Сердцеедки" (2001). По сообщению издания The Hollywood Reporter, причиной смерти актера были естественные причины.

Помимо ролей в кино Рики Джей также работал консультантом на съемках многих фильмов, в том числе лент "Форрест Гамп" (1994), "Ловушка для родителей" (1998), "Иллюзионист" (2006), "Престиж" (2006), "Тринадцать друзей Оушена" (2007), "Bеликий Бак Ховард" (2008). Одним из первых о смерти своего "замечательного друга, учителя, коллеги и сообщника" сообщил партнер Джея по консалтинговой фирме Deceptive Practices Майкл Уэбер.

По словам актера Стива Мартина, Рики Джей был интеллектуалом среди иллюзионистов, способным не только демонстрировать свое искусство на уровне эксперта, но и знающим теорию, историю, литературу в этой области.

"Знаете — есть такие преподаватели писательского мастерства, которые не обязательно умеют писать, но умеют обучать? Вот Рики на самом деле умеет делать все!" — рассказывал о нем Мартин в 1993 году.