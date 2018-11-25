Российские туристы смогут вылететь с китайского курорта не раньше понедельника

Российские туристы, которые более трех суток не могут вылететь с китайского острова-курорта Хайнань, вернутся на родину не раньше ночи понедельника. Об этом сообщает правительство Амурской области со ссылкой на авиакомпанию "ИрАэро".

Туристы не могут вылететь из-за поломки самолета и отсутствия запчастей. Задержка рейса вызвана поломкой гидронасоса. Поставка нового насоса из Гонконга была назначена на 23 ноября, однако из-за человеческого фактора он до сих пор не отправлен в аэропорт Хайкоу. Если насос все же поставят к обеду понедельника, его установка займет не менее восьми часов.

"Ориентировочное время вылета в Хабаровск — 26 ноября в 01:00 местного времени", — говорится в сообщении.

С застрявшими в Китае туристами поддерживается связь, уверяют в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области. Они расселены в отелях 4* и 5*, обеспечены трехразовым питанием, в воскресенье для них была организована экскурсия за счет туркомпании.

285 туристов — клиенты туроператора "Жемчужная река" — не могут вылететь из аэропорта Хайкоу в Хабаровск с 22 ноября. Рейс, поначалу назначенный на четверг, в 9:45 по местному времени, был отложен сначала на несколько часов, затем на сутки. На данный момент задержка рейса составляет более трех суток. Туристы разместили в интернете видеообращение к российским властям, в котором просили вмешаться в ситуацию.

Представители туриндустрии в случившемся винят как авиакомпанию, так и нового на дальневосточном рынке столичного туроператора "Жемчужная река". Специалисты подчеркивают — очередному происшествию не удивлены. Если недельная путевка на Хайнань, куда должна быть включена стоимость перелета, проживание в гостинице, страховка, трансферные и визовые услуги стоит всего 16 тысяч рублей, как в этом случае, — будь готов к неприятным сюрпризам. "Для туристов из Хабаровского края это второе происшествие за 10 дней, связанное с новым столичным туроператором. В середине ноября отдыхающих попросту не заселили в определенные гостиницы на острове Хайнань. Тогда отдыхающие вынуждены были на двое суток разместиться в стенах аэропорта. А позже хабаровчане еще и оказались в отелях тех бухт, которые непригодны для купания из-за высоких волн.