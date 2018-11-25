Россия готовит танк с принципиально новым оружием

Гусеничную боевую машину с возможность управления в беспилотном режиме создадут в РФ.

В перспективе такой танк может получить не только электротермохимическую артиллерийскую систему, но и боевой лазер, и электромагнитную пушку.

Подобные рельсотроны разрабатывают и в других странах, сообщает "Интерфакс", оговариваясь, что не располагает официальным подтверждением.

О создании беспилотных танков "Армата" сообщали ранее на "Уралвагонзаводе".

В 2017 году бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов Минобороны РФ ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.