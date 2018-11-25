Матч между "Ривер Плейтом" и "Бокой Хуниорс" снова могут перенести

Ответный матч финала Кубка Либертадорес по футболу между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс", который из-за беспорядков перенесли с 24 на 25 ноября, снова находится под угрозой переноса. Власти Буэнос-Айрес закрыли стадион "Монументаль", где должна пройти игра.

Как сообщает ТАСС, это сделано из-за опасения массовых беспорядков. Кроме того, были выявлены проблемы с доступом к аварийным выходам спортивной арены.

В настоящий момент представители "Ривер Плейта" пытаются получить разрешение на проведение ответного матча у полиции. При этом на официальном сайте клуба по-прежнему висит объявление о переносе матча с 24 на 25 ноября. Игра должна состояться в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что ранее поклонники "Ривер Плейта" напали на автобус с футболистами "Боки Хуниорс", забросав его камнями. Несколько игроков получили повреждения.

Первая игра финала состоялась 11 ноября и завершилась вничью – 2:2.