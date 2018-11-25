В Северной Осетии мужчина бросил гранату в соперника

В Северной Осетии подрались посетители одного из ресторанов. В потасовке мужчина бросил гранату в оппонента, пишет РИА Новости. К счастью, боеприпас не взорвался. Мужчина задержан сотрудниками Росгвардии и передан полиции.

Гранату обезвредили саперы. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.