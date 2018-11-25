Пожар на строительном рынке в подмосковной Балашихе удалось локализовать

В подмосковной Балашихе недалеко от станции метро "Новокосино" горит строительный рынок "Никольский". Сообщение о пожаре поступило в 9.04 утром в воскресенье. За полтора часа площадь пожара увеличилась втрое — с 450 до 1,2 тысячи квадратных метров.

В региональном главке МЧС уточняют, что огонь, вспыхнув в ангаре, где хранились строительные материалы, перекинулся на соседнее помещение. Пожару присвоен повышенный 2-й ранг сложности, на его тушении работают 60 пожарных и 17 единиц спецтехники. Его уже удалось локализовать, уточняют в МЧС.

По предварительным данным, на пожаре никто не пострадал.

В октябре этого года крупный пожар произошел на строительном рынке в подмосковном Реутове. В 2017 году один из крупнейших пожаров в новейшей истории уничтожил рынок "Синдика" в Одинцовском районе Подмосковья. Пожар тушили несколько дней, огнем были уничтожены торговые площади на территории 55 тысяч квадратных метров, ущерб был оценен в 6,5 миллиарда рублей.