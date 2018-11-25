В Подмосковье полыхает строительный рынок. Видео

Утром в воскресенье, 25 ноября, на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе произошел пожар. Очевидцы сняли возгорание на видео.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС РФ, загорелся склад строительного рынка. Огонь охватил 450 квадратных метров.

Как сообщает ТАСС, пожару присвоен повышенный ранг сложности, на месте ЧП работают 59 человек и 17 единиц техники.