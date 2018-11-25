Чехия назвала Россию угрозой для себя и ЕС

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал политику России несущей "реальный риск" для Чехии и Европы в целом. Доказательств чешский министр не привел, но обвинил Москву в "распространении дезинформации и гибридных угрозах". Также Петршичек призвал не "сидеть сложа руки" и "отнестись очень серьезно" к сообщениям чешской разведки относительно России, пишет РИА Новости.

Томаш Петршичек занял пост министра иностранных дел в середине октября и отметился антироссийской риторикой в противовес другим представителям чешских властей. Президент Чехии Милош Земанн и премьер-министр Андрей Бабиш ранее заявляли, что не считают Россию угрозой и сожалеют возвращении "квазихолодной войны".

В российском МИД неоднократно подчеркивали, что беспочвенные заявления о "российской угрозе" наносят серьезный ущерб диалогу России и Запада.