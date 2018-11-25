Футболист "Боки Хуниорс" Тевес: мы не в состоянии играть

Нападающий аргентинской "Боки Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что его команда не готова играть в финале из-за нападения болельщиков "Ривер Плейта" на клубный автобус. По его словам, четыре футболиста получили травму, а представители КОНМЕБОЛ заставляют "Боку" провести ответный матч Кубка Либертадорес.

"Есть три-четыре игрока с травмами, все это без связи с внешним миром, мы не в состоянии играть. Пабло Пересу наложили повязку на глаз. Многие игроки пострадали", — приводит слова Тевеса РИА Новости.

Также он сообщил, что представители Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) заставляют его команду выйти на ответный матч финала. "Что еще нужно сделать, чтобы "Ривер Плейт" выиграл Кубок? Они всегда делали все что хотели, и КОНМЕБОЛ повел себя очень плохо. Это позор", — заявил аргентинский футболист.

Ранее ответный матч финала Кубка Либертадорес был перенес с 24 на 25 ноября из-за массовых беспорядков.