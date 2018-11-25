Гон не признает вины

Экс-глава Renault и Nissan Карлос Гон отрицает обвинения в том, что он умышленно скрывал свои доходы. Об этом заявлении Гона сообщает в воскресенье телеканал NHK.

Топ-менеджер Nissan Motor Co. Карлос Гон, арестованный 19 ноября по подозрению в присвоении средств компании, опроверг обвинения, выдвинутые против него. Ранее сообщалось, что Гон не указывал в отчетах миллиардные компенсации, которые он выписывал себе в качестве бонусов каждый год. В прокуратуре Токио утверждают, что в течение пяти лет Гон получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 миллиардов иен, но задекларировал для уплаты налогов только пять миллиардов. Также у следствия есть подозрения, что многочисленная дорогостоящая недвижимость во Франции, Голландии, Ливане и Бразилии также приобреталась на имя Гона за счет средств компании.

Гон заявил следователям прокуратуры, что у него не было намерений фальсифицировать свои финансовые документы.

Позднее был арестован и "правая рука" Гона — Грег Келли, который также отверг обвинения в фальсификации финансовых документов. "Вознаграждение бывшего президента Nissan обсуждалось с другими должностными лицами в компании и надлежащим образом фиксировалось в документах", — заявил он и добавил: "Я работал для компании, а не плясал под дудку руководителя". Однако, как сообщает японская газета Asahi Shimbun, следователи обнаружили электронные письма, которые подтверждают факт прямых распоряжений о фальсификации, которые Гон давал своему помощнику.

19 ноября 2018 года Гон добровольно явился в токийскую прокуратуру с повинной, позднее он было уволен с занимаемой должности. Сейчас оба фигуранта коррупционного скандала находятся под стражей.