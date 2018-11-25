Корабельный таран: Киев устроил провокацию и решил свалить все на Москву

Три корабля Военно-морских сил Украины, которые незаконно пересекли государственную границу России и вошли в территориальные воды РФ, движутся к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, добавив, что заявки установленным порядком до настоящего времени не поданы, и в график прохода украинские корабли не включены.

"Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", — говорится в сообщении. Российские пограничники принимают все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива, передает "Интерфакс".

Ранее ВМС Украины заявили на своей странице в "Фейсбуке" об "агрессивных действиях" пограничных кораблей РФ против украинских военных кораблей в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира, совершавших плановый переход из черноморского порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Сообщается, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждение украинского корабля, а также потерян спасательный плотик. По сообщению собственного корреспондента ВГТРК в Крыму Артема Кола, российские пограничники неоднократно предупредили украинских военных моряков о необходимости выйти из экономической зоны Российской Федерации. Эти требования не были выполнены, и российский военный корабль "Дон" направился на таран украинского буксира.

В ВМС Украины заявляют, что в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства российскую сторону заранее проинформировали о намерении украинских кораблей осуществлять переход.

Ожидается, что корабли ВМС Украины, вошедшие в территориальные воды России, подойдут к Керченскому проливу со стороны Черного моря примерно в 12-12:30 по московскому времени, передает ТАСС.