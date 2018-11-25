Хлорный удар по Алеппо: пострадали 107 человек

После субботнего обстрела террористами районов Алеппо аль-Халидия и аз-Захра снарядами с хлором ранены 107 человек. Как сообщает агентство SANA, от газа пострадали минимум четыре ребенка.

Отравленные испытывают удушье и другие симптомы поражения хлором, пишет РИА Новости. В больницах Алеппо врачи спасают мирных жителей в отделениях интенсивной терапии.

Террористы постоянно обстреливают центр Алеппо из минометов и ракетных установок.