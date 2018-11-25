Хорошая, приемлемая, лучшая: в ЕС оценили сделку с Британией

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает проект договоренностей о выходе Великобритании из ЕС. Об этом он сказал журналистам перед внеочередным саммитом стран-членов Евросоюза, который созван для одобрения и утверждениях этих договоренностей.

"Думаю, что найденная договоренность — хорошая, и я ее поддерживаю", — сказал французский президент.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также назвал достигнутое соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшим из возможных для Лондона". Он заверил журналистов в том, что будет голосовать за нее, "так как это лучшая сделка для Великобритании из возможных".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в целом выступающий простив выхода Великобритании из ЕС, оценил проект соглашения как "приемлемый". И все же обе стороны многое теряют в данной ситуации — в очередной раз отметил Рютте, го слова приводит ТАСС.

О невозможности пересмотра проекта соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по прибытии на экстренный саммит ЕС по Brexit. "Имеющийся результат — это и есть результат", — сказал Курц журналистам, добавив, что "дополнительного пространства для действий нет". Австрийский канцлер напомнил, что еще должно пройти голосование в британском парламенте, и его итоги предсказать невозможно. Однако высказал солидарность с мнением Рютте: "Brexit не несет ничего хорошего для ЕС и Великобритании. Но если он происходит, то должен пройти порядочно".

Внеочередное заседание Европейского совета, которое пройдет сегодня в Брюсселе, собрались главы государств и правительств 27 стран Евросоюза. Цель мероприятия — рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).