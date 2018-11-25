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25 ноября 201812:17

КХЛ. "Куньлунь" обыграл ХК "Сочи" и поднялся в зону плей-офф

hcredstar.ru

Встречей в Пекине между клубами "Куньлунь Ред Стар" и ХК "Сочи" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Китайцы победили черноморскую команду со счетом 3:0 и оказались в зоне плей-офф Восточной конференции.

В составе победителей отличились Кори Кейн, Вилле Лаюнен и Брэндон Ип. Российский вратарь "Куньлуня" Александр Лазушин оформил четвертый "сухарь" в нынешнем сезоне, не пропустив ни одной шайбы.

Китайская команда набрала 30 очков в 28 играх и потеснила с восьмого места Восточной конференции нижнекамский "Нефтехимик".

Сочинцы остались шестыми на Западе, имея в своем активе 33 балла после 32 встреч.

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