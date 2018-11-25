Массовое ДТП в Кемерове, где пострадали четыре человека, попало на видео

Семь автомобилей стали участниками массовой аварии, произошедшей утром в воскресенье, 25 ноября, в Лесной Поляне — микрорайоне, входящем в состав Рудничного района столицы Кемеровской области.

Местные СМИ, со ссылкой на полицейских, сообщают, что сначала на трассе столкнулись два автомобиля. Через некоторое время к ним присоединились еще пять транспортных средств.

В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе – один ребенок.

Судя по записи с регистратора очевидца, запечатлевшего момент ДТП, и кадрам с последствиями ЧП, произошедшему могли способствовать сложные погодные условия.