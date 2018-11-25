Геращенко потребовал, чтобы Мэй оставила Охлобыстина без визы

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко через Facebook потребовал от властей Великобритании отказать в визе российскому актеру Ивану Охлобыстину. На 27 ноября в Лондоне запланировано проведение кинофестиваля "Дни российского кино в Великобритании". Геращенко обратился напрямую к премьер-министру Терезе Мэй.

Ранее Министерство культуры Украины обнародовало "черный список" российских деятелей культуры, назвав их "угрозой национальной безопасности".