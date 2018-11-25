Потушен балашихинский строительный рынок

Открытое горение на строительном рынке "Никольский" в подмосковной Балашихе удалось ликвидировать, сообщает региональный главк МЧС.

"Открытое горение ликвидировано в 12.08", — говорится в сообщении.

Звонок о пожаре на строительном рынке недалеко от станции метро "Новокосино" поступил в экстренные службы в 9.04 утром в воскресенье. За полтора часа площадь пожара увеличилась втрое — с 450 до 1,2 тысячи квадратных метров. Огонь, вспыхнув в ангаре, где хранились строительные материалы, перекинулся на соседнее помещение. Пожару был присвоен повышенный 2-й ранг сложности, на его тушении работали 60 пожарных и 17 единиц спецтехники. К 11 часам утра его удалось локализовать, а к полудню — справиться с открытым горением. Сейчас продолжается проливка сгоревших конструкций.

Уточняется, что на пожаре никто не пострадал.

В октябре этого года крупный пожар произошел на строительном рынке в подмосковном Реутове. В 2017 году один из крупнейших пожаров в новейшей истории уничтожил рынок "Синдика" в Одинцовском районе Подмосковья. Пожар тушили несколько дней, огнем были уничтожены торговые площади на территории 55 тысяч квадратных метров и несколько сотен машин на подземной парковке. Ущерб был оценен в 6,5 миллиарда рублей.