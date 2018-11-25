Российские конькобежцы победили в командном спринте на этапе Кубка мира в Японии

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Томакомае, мужская сборная России завоевала золотые медали в командном спринте. Россияне показали лучший результат дня, пробежав дистанцию за 1 минуту 23,540 секунды.

В составе нашей команды выступили Руслан Мурашов, Алексей Есин и Виктор Муштаков. Напомним, что ранее Муштаков стал вторым на "пятисотке".

Серебряные медали достались сборной Нидерландов (1.23,640). В тройку лучших также попали представители Канады (1.24,230).