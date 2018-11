Развод ЕС и Британии одобрили, удовлетворив Испанию

27 стран Евросоюза на очередном саммите ЕС подтвердили выход Великобритании из Евросоюза, сообщил глава Евросовета Дональд Туск твитом.

I will recommend that we approve on Sunday the outcome of the #Brexit negotiations. No one has reasons to be happy. But at least at this critical time, the EU27 has passed the test of unity and solidarity. https://t.co/N3EexasL2n