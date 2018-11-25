Развод ЕС и Британии одобрили, удовлетворив Испанию

27 стран Евросоюза на очередном саммите ЕС подтвердили выход Великобритании из Евросоюза, сообщил глава Евросовета Дональд Туск твитом.

I will recommend that we approve on Sunday the outcome of the #Brexit negotiations. No one has reasons to be happy. But at least at this critical time, the EU27 has passed the test of unity and solidarity. https://t.co/N3EexasL2n — Donald Tusk (@eucopresident) 24 ноября 2018 г.

Евросовет одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление договора в силу 30 марта 2019 года, передает РИА Новости.

В свою очередь Испания удовлетворена гарантиями со стороны ЕС по проблеме Гибралтара на будущих переговорах с Лондоном после Brexit. Поэтому Мадрид поддержал решение саммита Евросоюза по Brexit.

Пакет документов по выходу Великобритании из ЕС содержит также политическую декларацию, которая определяет рамки будущих отношений ЕС и Англии, передает ТАСС.