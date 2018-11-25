Фигурист Воронов: рад, что пробился в финал Гран-при

Российский фигурист Сергей Воронов, пробившийся в финал Гран-при, заявил, что и у других представителей России в мужском одиночном катании был хороший шанс попасть финальную часть, но они им не воспользовались.

"Как мне кажется, у всех была возможность выйти в финал Гран-при. Но ребята откатались так, как откатались, заняли определенные места и не отобрались. Это вопрос к их тренерам и им самим", — цитирует Воронова ТАСС.

Также он рассказал о своей подготовке к финальному этапу. "Как только я вернулся из Японии, начал подготовку к финалу. Это будет очередной старт в сезоне, поэтому все рутинно, буднично. Конечно, я рад, что смог отобраться в финал", — добавил фигурист.

Напомним, что финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в канадском Ванкувере с 5 по 9 декабря.