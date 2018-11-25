Business Insider объяснил ажиотаж вокруг С-400

Издание Business Insider опубликовало статью, в которой объяснило значительный спрос на российские зенитно-ракетные комплексы С-400 их существенным превосходством над ЗРК других стран. Журналисты уверены, что С-400 по тактико-техническим характеристикам значительно лучше американских систем ПВО.

В статье указано, что за последние годы С-400 заинтересовались Алжир, Белоруссия, Китай, Индия, Саудовская Аравия и Турция. Ряд контрактов уже выполнены, а остальные поставки ожидаются в ближайшие годы.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже выказал заинтересованность в перспективной системе С-500. Россия поступила правильно, инвестируя средства в разработку С-400, считает издание.