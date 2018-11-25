Геращенко опоздал: Охлобыстин уже получил британскую визу

Российский актер Иван Охлобыстин уже получил визу в Великобританию для участия в Неделе российского кино в Лондоне. Об этом сообщил представитель актера и режиссера Максим Брусницын.

"Визу давно выдали", — сказал Брусницын, его слова приводит РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в выдаче визы Охлобыстина на территорию Великобритании. Свое обращение он опубликовал на странице Facebook.

"Пособник террористов ЛДНР, на коленях просивший и получивший паспорт фейковой республики ЛДНР!" — так охарактеризовал Охлобыстина депутат и призвал фолловеров поддержать требование репостом.

Известно, что Охлобыстин едет в Лондон представлять фильм "Временные трудности".

Министерство культуры Украины внесло в "черный список деятелей культуры из России", которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны не только Ивана Охлобыстина. В нем также находятся Иосиф Пригожин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье и Никита Михалков.