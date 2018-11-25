Тренер СКА Воробьев: у нас нет комплекса ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьев, проигравший уже три встречи в нынешнем сезоне московским армейцам, заявил, что у его команды нет комплекса ЦСКА.

"Мы доминировали, но нужно было больше забивать в тех моментах, которые у нас были. А так, все ребята работали, бились, но необязательные голы стоили нам очков", — заявил Воробьев после очередного проигрыша столичной команде.

На вопрос, можно ли уже говорить о каком-то комплексе ЦСКА, тренер ответил отрицательно. "У нас нет комплексов", — приводит словам наставника СКА официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Напомним, что 24 ноября столичные армейцы оказались сильнее команды Ильи Воробьева, победив гостей со счетом 3:1.