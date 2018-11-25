Команда "Формулы-1" Williams: Сироткин достойно справился со своими обязанностями

Перед заключительной гонкой "Формулы-1" на этапе Гран-при в Абу-Даби, которая состоится 25 ноября, британская команда Williams поддержала своего пилота Сергея Сироткина, который показал себя очень достойно в дебютном сезоне.

Ранее было объявлено, что Сироткин больше не будет выступать за англичан. В 2019 году пилотами Williams станут поляк Роберт Кубица и британец Джордж Расселл​​​.

"В непростой год этот человек справился со всеми сложностями, продемонстрировав достоинство и класс. Давайте сделаем это еще раз", — говорится на странице в Twitter английской команды, которая такими словами напутствовала Сироткина перед гонкой.

Напомним, что она пройдет в Абу-Даби 25 ноября. Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени.