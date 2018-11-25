Дамаск и Москва обратили внимание мира на хлорную атаку Алеппо

Принять меры в отношении боевиков, причастных к обстрелу сирийского Алеппо снарядами с хлором, а также государств, снабжающих их химоружием, призвал МИД Сирии.

Призыв был обращен к Совбезу ООН.

В результате обстрела пострадали минимум четверо детей, госпитализирова 107 человек.

Внешнеполитическое ведомство Сирии направила письма по поводу атак генсеку ООН, председателю Совбеза ООН и главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Боевики регулярно обстреливают Алеппо из минометов и самодельными ракетами. Россия ранее указывала, что "Белые каски" пытаются организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обстрел боевиками Алеппо — это попытка подорвать процесс нормализации жизни в Сирии. Такие действия подлежат осуждению, тем более, что при атаке использовался хлор.