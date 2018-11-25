После развода ЕС и Британия "останутся друзьями до конца дней"

Евросоюз и Великобритания сохранят дружеские отношения и после Brexit, заявил глава Евросовета Дональд Туск в воскресенье по итогам внеочередного заседания совета ЕС. На нем главы государств и правительств 27 стран Евросоюза утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях. Причем Испания поддержала его, только получив гарантии по проблеме Гибралтара.

"Вне зависимости о того, как все это закончится, одна вещь остается точной: мы останемся друзьями до конца дней. И на один день дольше", — приводит слова Туска "Интерфакс".

Со своей стороны, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал достигнутое соглашение по Brexit успехом, однако не поводом для большой радости.

"Мы добились успеха. Но это не повод пить шампанское: нас покидает такая страна, как Великобритания", — сказал он.

Юнкер также поблагодарил переговорщика от ЕС Мишеля Барнье, который сумел не только согласовать сделку с Великобританией, но и сохранить единство стран ЕС по этому вопросу.

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя достигнутые договоренности, отметила, что Еврокомиссия в проекте соглашения прописала план по выходу Великобритании из ЕС. Меркель выразила надежду на то, что британский премьер Тереза Мэй сделает все, чтобы это произошло и успешно завершилось. Вопрос о том, что произойдет, если британский парламент не согласует сделку по Brexit, канцлер ФРГ назвала спекулятивным. Вместе с тем она призналась, что на такие вопросы у нее нет ответа.

Между тем глава МИД Великобритании Джереми Хант признал, что соотношение сил в Палате общин британского парламента, которому предстоит принять или отвергнуть сделку по Brexit, не в пользу премьер-министра Соединенного Королевства. При этом он добавил, что "все может измениться в предстоящие две недели", пишет ТАСС.

Договор о выходе Великобритании из Евросоюза вступает в силу 30 марта 2019 года.