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Российский Крым 22 минуты назад
Провокация ради рейтинга: Порошенко напомнили, что ЧФ РФ сделал с кораблями ВМС США
Два бронированных артиллерийских катера ВМС Украины на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.
Выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса "Гюрза" было зафиксировано погранслужбой ФСБ России в 11:30. Погранслужбой принимаются все необходимые меры для пресечения данной провокации, сообщили в ведомстве.
Украинские корабли должны подойти к Керченскому проливу со стороны Черного моря. Источник в силовых структурах Южного федерального округа сообщил ТАСС, что в территориальные воды России вошли малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также морской буксир "Красноперекопск" — этот корабль, вероятно, был переименован Украиной.
Терпение российских моряков не безгранично, отметил в интервью РИА Новости сенатор от Севастополя вице-адмирал Валерий Куликов, напомнив, как в 1988 году Черноморский флот "вышвыривал" из территориальных вод Советского Союза боевые корабли США — ракетный крейсер Yorktown и эсминец Caron. Сам вице-адмирал в то время был старшим помощником командира на сторожевом корабле "Беззаветный" и непосредственно участвовал в происходящем.
"Не надо испытывать нас на прочность и терпение. Оно не безгранично", — сказал вице-адмирал.
Попытка украинских военных кораблей незаконно пройти Керченский пролив — "наглая провокация", с помощью которой украинский президент Порошенко надеется повысить свои рейтинги перед предстоящими выборами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Это его (Порошенко) предвыборная агония", — добавил депутат, отметив, что Киев взял на вооружение приемы своих заокеанских кураторов и так называемым "геройством" на границах с Россией пытается отвлечь внимание от крайне низкого уровня жизни на Украине.
Подобные действия украинских военных осуществляются по прямому указанию Порошенко, который пытается играть на обострении ситуации в преддверии выборов, уверен член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Если Порошенко сохранит за собой пост президента, игра на обострение продолжится, уверен эксперт.
По его словам, Порошенко, несмотря на провокации, долгое время не удавалось раздуть конфликтную ситуацию вокруг Крыма. Украинский президент, по мнению Безпалько, будет пытаться создать новые конфликтные ситуации — скорее всего, именно военного характера. Провокации будут продолжаться и сейчас — одной из целей может быть попытка привлечь международные силы для милитаризации Азовского и Черного морей, считает эксперт.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала нынешние действия Украины очередной неудачной провокацией и примером "абсолютного нежелания выстраивать нормальные добрососедские отношения".
По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольги Ковитиди, действия украинских кораблей в Черном море не соответствуют нормам международного права, так как они не встали на якорную стоянку, как положено перед пересечением Керченского пролива. По словам сенатора, российская сторона не против провести корабли через Керченский против, но лишь в соответствии с установленной процедурой.
Это "реальное нарушение с украинской стороны", сказала Ковитиди, добавив, что "при любом исходе ситуации украинские корабли будут принуждены действовать в соответствии с нормами международного права".
Тем временем МИД Украины, напротив, обвинил Россию в неправомерном применении силы в отношении трех украинских военных кораблей. В ведомстве заявили, что "расценивают такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву и двусторонней договорно-правовой базы".
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