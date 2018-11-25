Лавров рассказал о святой обязанности России, СП-2 и отношениях с Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" прокомментировал ситуацию в отношениях Москвы и Вашингтона.

Лавров отметил, что нельзя исключать в будущем провокаций американских внутриполитических сил, которые стремятся усложнить контакты США и России. Министр убежден, что дипломаты обязаны приложить все усилия, чтобы президенты США и России имели возможности вести диалог.

"Когда президент великой страны готов разговаривать с президентом другой великой страны, наша святая обязанность делать все, чтобы такие контакты проходили", — заявил Лавров.

Россия готова к диалогу, сказал Лавров, не смотря на попытки "разрушить наши отношения". Лавров отметил, что Советы безопасности России и США возобновили канал связи.

Глава МИД России призвал США отбросить политизированность и начать совместную работу по очень важным темам: борьба с терроризмом, организованной преступностью, распространением оружия массового уничтожения, купированием угроз в сфере кибербезопасности.

"Заниматься профессионально сверкой оценок, обменом опытом, пока наши западные партнеры не очень горят желанием", - сказал Лавров.

Лавров заявил, что администрация экс-президента США Барака Обамы ликвидировала большую часть всех каналов диалога. Поэтому, отметил Лавров, подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не требует слишком больших усилий. Сейчас эксперты, готовя инициативы на рассмотрение президентам, стараются ликвидировать упущения администрации Обамы.

"Они никаких сенсаций из себя не представляют", - подчеркнул Лавров.

Говоря далее о проекте "Северный поток — 2", Лавров отверг обвинения в том, что постройка нового трубопровода ущемляет интересы Украины.