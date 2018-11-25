Путин напомнил оружейникам о продукции гражданского назначения
На этой неделе Владимир Путин провел ставшую уже традиционной серию совещаний по военным вопросам и развитию оборонно-промышленного комплекса страны. Сейчас там трудятся под 2 миллиона россиян. Чтобы сохранить эти рабочие места и достойные зарплаты в будущем, президент уже сейчас требует от оборонщиков активнее наращивать выпуск продукции гражданского назначения. Это важно, ведь объем гособоронзаказа будет постепенно сокращаться, и если оружейники вовремя не перестроятся, люди потеряют работу.
Появление в сирийском небе нашего новейшего истребителя Су-57 стало, конечно, событием. Это самолет пятого поколения. На практике проверены его летно-технические характеристики, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая оружие.
Готовится к испытаниям фрегат "Адмирал Касатонов". Зона его боевого применения — весь мировой океан.
На месяц раньше сдан новый аэродром в Бельбеке (это Крым), построенный по распоряжению Владимира Путина. Вторая взлетно-посадочная полоса будет готова в следующем году.
Таковы новости военного строительства только за последние несколько дней. Но эта работа ведется непрерывно и находится на контроле у Верховного главнокомандующего.
"Отмечу, что в целом установленные темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются. При этом особое внимание, как и раньше, уделяется разработке и поставке перспективных систем и комплексов, которым предстоит определять будущее наших Вооруженных сил на годы вперед", – сказал Владимир Путин.
В 2018 году в войска поставлено: 74 самолета и вертолета, 80 беспилотных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, пять надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин.
Важнейший параметр — 70 процентов нового оружия и техники, он должен быть достигнут к концу 2020 года. И только в этом году на создание и серийное производство вооружения и военной техники выделено 1,5 триллиона рублей.
Воздушно-космические силы активно развивали все три свои составляющие. Произведено около 20 запусков космических аппаратов. Летчики фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации налетали суммарно почти 370 тысяч часов, в том числе, на новейших типах боевых машин. Соединения противовоздушной и противоракетной обороны надежно прикрывали огромную территорию России с воздуха, в том числе благодаря зенитным ракетным комплексам С-400.
Воздушно-десантные войска, где многое, если не все, решает боевой дух и бесстрашие крылатой пехоты, тоже получили обнову. До конца года будет поставлено более 10 тысяч комплектов средств десантирования (новые парашюты "Арбалет-2") и около 300 новых образцов вооружения. ВДВ — на пороге качественного прорыва. Это будет один из самых высокоэффективных компонентов Вооруженных сил.
Стремительно меняется Военно-морской флот. Новые атомные подводные лодки проектов "Ясень" и "Борей", это четвертое поколение, – уже в строю. Завершили государственные испытания и приняты в состав Северного флота еще один фрегат "Адмирал Горшков", большой десантный корабль "Иван Грен" и головной малый ракетный корабль "Мытищи" — первый в серии из 18 единиц.
В ракетных войсках стратегического назначения основное внимание — на перевооружение "Ярсами", чье могущество считается непревзойденным. А гиперзвуковое оружие, средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, просто не имеют аналогов в мире.
Путин, обращаясь к высшему генералитету, говорит о нестабильности на Ближнем Востоке и в Афганистане. НАТО на наших западных границах продолжает наращивать свой потенциал. Америка грозится выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
"Напомню в этой связи, что, когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, мы тогда открыто и честно заявили, что вынуждены будем принять ответные меры. Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны. Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укрепления системы коллективной безопасности", – отметил Путин.
Россия не намерена участвовать в гонке вооружений – президент заявлял об этом неоднократно. В очередной раз — в своей сочинской резиденции, начиная ежегодную серию совещаний по развитию военно-промышленного комплекса. Мы действуем строго по заранее утвержденному плану, который предусматривает, что к 2020 году переоснащение армии и флота в основном завершится. К этому времени оборонные предприятия должны будут диверсифицировать свои производства так, чтобы половина продукции была гражданского назначения.
А пока ближайшая задача — через год выйти на 17 процентов гражданской продукции в общем объеме. Концерн "Ростех", объединяющий оборонные заводы по всей стране, эти планы уже перевыполнил. Концерн "Калашников" разрабатывает летающие машины, антидроны, беспилотники, катера и тяжелые мотоциклы. Холдинг "Швабе" — признанный лидер в создании оптических и лазерных систем и комплексов — постепенно расширяет перечень медицинской техники, которая уже нашла своего покупателя как в России, так и за рубежом.
Но президент предлагает ускорить эту работу: "Время пройдет, гособоронзаказ сократится, что делать будете?".
Ну, а то, как может работать диверсификация, президенту показали в Анапе, на базе инновационного технополиса ЭРА Министерства обороны.
Это современные научно-исследовательский и производственный комплексы, 18 лабораторий. Направления самые разные – от медицины и геномных исследований до энергетики и робототехники. Коллектив — выпускники лучших технических вузов страны. Четыре научные роты. ЭРА — это аббревиатура, расшифровывается как "элита российской армии". Очень точно. Именно здесь президент провел заключительное совещание по оборонной тематике.
"Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а "умные" высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений, и потом, на что обращаю внимание, существенным образом экономят финансовые средства", – подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что в ЭРЕ есть все для внедрения прорывных технологий и для поддержки талантливой армейской молодежи. Всего запущено 48 инновационных проектов.
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