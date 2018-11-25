Тема:
Раскол в православном мире 27 минут назад
Ради карьеры Порошенко противопоставил себя вере
Автор: Дмитрий Киселев
Майдан, пятилетняя годовщина запуска которого как раз в эти дни, оказал колоссальное разрушительное воздействие на Украину. И дело даже не в цифрах. Общество глубоко деморализовано в том смысле, что ранее внутренне невозможное, стыдное — теперь позволительно и не зазорно. В украинской политике в порядке вещей — двойная игра.
Особенно болезненная тема сейчас — положение украинского православия. Крайне непопулярный олигарх-президент Петр Порошенко думал, что переустроит в стране Церковь, а оказалось — противопоставил себя вере. Для него это стало искренней неожиданностью. В результате новый для себя ресурс не создал, а старых раскольнических лидеров спалил. В ответ на все эти безумные действия на Украине уже сформировано Православное братство — добровольческое объединение участников боевых действий в Донбассе с украинской стороны, для защиты православных святынь и, прежде всего, монастырей.
Автор: Николай Васильев
Успенский и Троицкий соборы, колокольня, святые врата, братские келейные корпуса и архиерейский дом Почаевской лавры у монахов отнимают. Договор 2003 года о безвозмездном пользовании памятником архитектуры признали недействительным. То, что следующий шаг украинских властей — захват монастыря, сомнений нет. По стране уже пошла волна устрашения Украинской Православной Церкви.
Около Днепропетровского епархиального управления пикет. Владыку Иринея пытались заставить присоединиться к раскольникам. В Луцке ветераны-каратели предъявили Волынскому митрополиту Нафанаилу письменный ультиматум о том же, под посланием — печати 15 националистических группировок. В Запорожье митрополиту Луке, если он не перейдет в раскол, так и вовсе грозили убийством.
Владыка угроз не слышал — его как раз вызвали в Службу безопасности Украины. Всего за несколько дней через допросы СБУ прошли больше десяти правящих архиереев.
"С чего вдруг они все появились в одно время? Каждый день в нескольких местах стали появляться эти пикеты, понимаете? В это же время стали публиковаться персональные данные епископов. Для чего? Чтобы знали, куда идти с пикетом?", — говорит протоиерей Александр Бахов, председатель юридического отдела Украинской Православной Церкви.
Порошенко хватается за каждого законного епископа, кто еще готов слушать его обещания. Вот он расхваливает митрополита Черкасского и Каневского. Чиновники, депутаты, духовенство и митрополит Софроний встают с мест, бурные аплодисменты переходят в овацию, Порошенко продолжает рассыпаться комплиментах: "Владыка! Низкий поклон вам и благодарность за вашу позицию".
Порошенко анонсировал участие митрополита Софрония в съезде раскольников и его переход в юрисдикцию Константинополя. Сам владыка свою позицию характеризует иначе: "Если на соборе я увижу, что это не ведет к вечности в спасительном смысле, я в эту новую церковь не пойду",
Еще один владыка, не гнушающийся ездить к Порошенко, — митрополит Переяслав-Хемльницкий и Вишневский Александр, его украинские власти тоже записали в раскольники. Однако сам архиерей с такими выводами не спешит: "Когда я получу приглашение на этот объединительный собор, как вы его называете, я буду думать, идти мне или не идти. А сегодня пока никакого приглашения нет. Даже дата собора пока не озвучена".
Беда Порошенко в том, что единственный, кто действительно хочет возглавить новое раскольничье объединение, Михаил Денисенко, он же лжепатриарх Киевский Филарет. Сам он вроде бы отказался от борьбы за новую кафедру. Но как можно верить человеку, которого именно за нарушение клятв разжаловали из епископов, расстригли из монахов и отлучили от Церкви.
"Этот человек соврет. Богу соврал, а человеку — ему просто нечего делать соврать. Только бес так может изворачиваться. Филарет, вы знаете, он с бесом поцеловался, он с бесом дружит", — говорит Павел (Лебедь), митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Был у Порошенко свой кандидат в главные раскольники — давний знакомый президента Украины, митрополит Винницкий Симеон. Но владыка вдруг собрал священников и заявил о единстве с законной Церковью и о верности ее канонам. Главный предвыборный проект разваливается на глазах.
Порошенко обещал украинским раскольникам независимую церковь, а пока все сводится к тому, что у них всего лишь меняется главный: был лжепатриарх Киевский, стал патриарх Константинопольский. Кстати, над его резиденцией — флаг с полумесяцем и звездой.
При титуле Вселенского Патриарха власть Варфоломея ограничена кварталом в центре Стамбула и немногочисленной общиной в Америке и Канаде.
"Какое ко мне отношение имеет гражданин Турции, офицер турецкой армии Димитриос Архондонис, так называемый патриарх Варфоломей", — недоумевает Лука (Коваленко), митрополит Запорожский и Мелитопольский.
Стамбульскому патриарху Порошенко уже передал отнятый у раскольников-автокефалов Андреевский собор на Подоле, один из символов Киева, возведенный по проекту самого Растрелли. Кроме этого, обещал больше двадцати храмов по всей стране. Порошенко ждать некогда: выборы в марте. И раз других аргументов нет, президент Украины подключает весь государственный аппарат.
Ставка Порошенко — его карьера. По другую сторону — вера 20 миллионов украинцев.
Ранее по теме
-
Раскольник Варфоломей сообщил о появлении "нового источника благодати"1 час назад
-
Варфоломей признал проблемы с украинской автокефалией9 часов назад
-
РПЦ: Киев получит "полуавтокефалию" с сильной зависимостью от Константинополя1 сутки назад
-
На Украине Константинополь претендует на 20 объектов1 сутки назад
-
УПЦ: Почаевская лавра продолжит пользоваться объектами на своей территории1 сутки назад
-
Минюст Украины отобрал у УПЦ Почаевскую лавру1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Киев устроил провокацию и решил свалить все на Москву
- ВКС уничтожили террористов, атаковавших Алеппо хлором
- Развод ЕС и Британии одобрили, удовлетворив Испанию
- Business Insider объяснил ажиотаж вокруг С-400
- Слова Рогозина об американцах на Луне оказались шуткой
Самое читаемое
-
73-летняя пенсионерка увела мужа у дочери и ждет ребенка
- Убивший жену-модель фотограф Лошагин требует от тещи деньги и спорткар
- Мартиросян рассказал о тайном внебрачном сыне Александра Абдулова
- Таксист жестоко избил москвичку из-за сделанного замечания. Видео
- Успех и страшная трагедия пришли в жизнь актрисы одновременно
Авто.Вести.Ru
-
Новый Range Rover Evoque: прозрачный капот, ИИ, зеркало-экран и брод в 0,6 м
- Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- Запрещенный к продаже Chery Tiggo 3 вернулся на рынок
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
- Госдума одобрит реформу техосмотра
Вести.Экономика
-
Нефть дешевеет на 3,5-5%, цена Brent впервые за год упала ниже $61
- Опрос ВЦИОМ: россияне отмечают усиление социальной несправедливости
- Сколько стоит бензин в странах Европы?
- Автоматизация российского бизнеса: на пути к самодостаточности
- "Золотые парашюты" топ-менеджеров автомобильных компаний
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Зафиксирован второй случай передачи гепатита от крысы человеку
- 4 натуральных средства от депрессии, которые работают лучше лекарств
- Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
- Дети полнеют не потому, что их закармливают, а наоборот
Вести в 20.00
-
Петров и Боширов на британских улицах: что проясняют страшные кадры?
- Скинули или кинули: для кого эта пятница по-настоящему черная?
- Аномальные морозы в России ударили и по людям, и по моржам
- Репортаж из Верховной Рады: что делают нардепы на заседаниях
- Многоэтажный бизнес-центр при сносе чуть не рухнул на прохожих
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Пилотов "Боинга", сбившего человека в Шереметьеве, вызвали на допрос
- Высотка на улице Красная Сосна рухнула не так, как ожидали строители
- Снег превратился в наледь: что грозит тем, кто не успел переобуть машину
- Назван самый комфортный район Москвы
- Выходные: праздник на катках, культурный марафон в Третьяковке и первая рождественская ярмарка
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Новый аппарат НАСА посетит рекордное количество тел Солнечной системы
- Нейробиолог открыл новый участок мозга, возможно, уникальный для людей
- Технология BrainGate помогла парализованным людям управлять планшетом силой мысли
- Мексиканская рыба научит людей восстанавливать ткани сердца после инфаркта
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения