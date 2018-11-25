Ради карьеры Порошенко противопоставил себя вере

Автор: Дмитрий Киселев

Майдан, пятилетняя годовщина запуска которого как раз в эти дни, оказал колоссальное разрушительное воздействие на Украину. И дело даже не в цифрах. Общество глубоко деморализовано в том смысле, что ранее внутренне невозможное, стыдное — теперь позволительно и не зазорно. В украинской политике в порядке вещей — двойная игра.

Особенно болезненная тема сейчас — положение украинского православия. Крайне непопулярный олигарх-президент Петр Порошенко думал, что переустроит в стране Церковь, а оказалось — противопоставил себя вере. Для него это стало искренней неожиданностью. В результате новый для себя ресурс не создал, а старых раскольнических лидеров спалил. В ответ на все эти безумные действия на Украине уже сформировано Православное братство — добровольческое объединение участников боевых действий в Донбассе с украинской стороны, для защиты православных святынь и, прежде всего, монастырей.

Автор: Николай Васильев

Успенский и Троицкий соборы, колокольня, святые врата, братские келейные корпуса и архиерейский дом Почаевской лавры у монахов отнимают. Договор 2003 года о безвозмездном пользовании памятником архитектуры признали недействительным. То, что следующий шаг украинских властей — захват монастыря, сомнений нет. По стране уже пошла волна устрашения Украинской Православной Церкви.

Около Днепропетровского епархиального управления пикет. Владыку Иринея пытались заставить присоединиться к раскольникам. В Луцке ветераны-каратели предъявили Волынскому митрополиту Нафанаилу письменный ультиматум о том же, под посланием — печати 15 националистических группировок. В Запорожье митрополиту Луке, если он не перейдет в раскол, так и вовсе грозили убийством.

Владыка угроз не слышал — его как раз вызвали в Службу безопасности Украины. Всего за несколько дней через допросы СБУ прошли больше десяти правящих архиереев.

"С чего вдруг они все появились в одно время? Каждый день в нескольких местах стали появляться эти пикеты, понимаете? В это же время стали публиковаться персональные данные епископов. Для чего? Чтобы знали, куда идти с пикетом?", — говорит протоиерей Александр Бахов, председатель юридического отдела Украинской Православной Церкви.

Порошенко хватается за каждого законного епископа, кто еще готов слушать его обещания. Вот он расхваливает митрополита Черкасского и Каневского. Чиновники, депутаты, духовенство и митрополит Софроний встают с мест, бурные аплодисменты переходят в овацию, Порошенко продолжает рассыпаться комплиментах: "Владыка! Низкий поклон вам и благодарность за вашу позицию".

Порошенко анонсировал участие митрополита Софрония в съезде раскольников и его переход в юрисдикцию Константинополя. Сам владыка свою позицию характеризует иначе: "Если на соборе я увижу, что это не ведет к вечности в спасительном смысле, я в эту новую церковь не пойду",

Еще один владыка, не гнушающийся ездить к Порошенко, — митрополит Переяслав-Хемльницкий и Вишневский Александр, его украинские власти тоже записали в раскольники. Однако сам архиерей с такими выводами не спешит: "Когда я получу приглашение на этот объединительный собор, как вы его называете, я буду думать, идти мне или не идти. А сегодня пока никакого приглашения нет. Даже дата собора пока не озвучена".

Беда Порошенко в том, что единственный, кто действительно хочет возглавить новое раскольничье объединение, Михаил Денисенко, он же лжепатриарх Киевский Филарет. Сам он вроде бы отказался от борьбы за новую кафедру. Но как можно верить человеку, которого именно за нарушение клятв разжаловали из епископов, расстригли из монахов и отлучили от Церкви.

"Этот человек соврет. Богу соврал, а человеку — ему просто нечего делать соврать. Только бес так может изворачиваться. Филарет, вы знаете, он с бесом поцеловался, он с бесом дружит", — говорит Павел (Лебедь), митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Был у Порошенко свой кандидат в главные раскольники — давний знакомый президента Украины, митрополит Винницкий Симеон. Но владыка вдруг собрал священников и заявил о единстве с законной Церковью и о верности ее канонам. Главный предвыборный проект разваливается на глазах.

Порошенко обещал украинским раскольникам независимую церковь, а пока все сводится к тому, что у них всего лишь меняется главный: был лжепатриарх Киевский, стал патриарх Константинопольский. Кстати, над его резиденцией — флаг с полумесяцем и звездой.

При титуле Вселенского Патриарха власть Варфоломея ограничена кварталом в центре Стамбула и немногочисленной общиной в Америке и Канаде.

"Какое ко мне отношение имеет гражданин Турции, офицер турецкой армии Димитриос Архондонис, так называемый патриарх Варфоломей", — недоумевает Лука (Коваленко), митрополит Запорожский и Мелитопольский.

Стамбульскому патриарху Порошенко уже передал отнятый у раскольников-автокефалов Андреевский собор на Подоле, один из символов Киева, возведенный по проекту самого Растрелли. Кроме этого, обещал больше двадцати храмов по всей стране. Порошенко ждать некогда: выборы в марте. И раз других аргументов нет, президент Украины подключает весь государственный аппарат.

Ставка Порошенко — его карьера. По другую сторону — вера 20 миллионов украинцев.