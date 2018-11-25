Горящая Калифорния становится оружием против Трампа

Автор: Дмитрий Киселев

Американцы и англичане вертятся, как уж на сковородке, когда речь заходит о недавнем убийстве корреспондента The Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Англичане, как сообщает их же Daily Express, знали о готовящейся провокации против саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана, но не остановили ее. Теперь, вроде как, и соучастники. А для американского президента Трампа тема сейчас горяча из-за того, что дома от него требуют ввести санкции против саудитов. Посчитав деньги, он оказался не готов.

"Во время моего визита в Саудовскую Аравию в прошлом году, королевство согласилось потратить и вложить 450 миллиардов долларов в США — рекордная сумма. Будут созданы тысячи рабочих мест, огромный экономический рост экономики и благосостояния США. Наши разведслужбы продолжают анализировать все имеющиеся данные, однако вполне возможно, что наследный принц был в курсе этой трагедии: может быть, он знал, а может быть, нет! Мы можем никогда не выяснить все факты вокруг убийства Хашогги. Но в любом случае мы продолжим отношения с Саудовской Аравией, ведь она была прекрасным союзником", — это версия позиции Трампа от 20 ноября.

Самая свежая, словно озарение, прозвучала в 22-го, когда президент США поделился сокровенным с журналистами в своем поместье во Флориде. В ответ на вопрос, кого следует привлечь к ответственности за убийство журналиста Хашогги, Трамп высказался философски: "Может, надо мир привлечь к ответственности. Мир — это очень злобное место".

Собственно, и англичане, и Трамп проявляют чудеса изворотливости и демонстрируют классические двойные стандарты. С одной стороны — чудеса терпимости к Саудовской Аравии, с другой — непримиримость и готовность наказать Россию за недоказанное отравление Скрипалей, со всеми санкциями, массовой высылкой дипломатов и громом заявлений. При этом Хашогги зверски убит, а Скрипали живы.

Не подумайте, что я требую того же для Саудовской Аравии, что было предпринято с Запада в отношении России. Там тоже дело достаточно запутанное и много неясностей. Я про цену западной принципиальности, прежде всего, американской и английской.

В пятницу ВВС даже выпустила в эфир новый документальный фильм по Скрипалям. Обещали сенсации, оказалось — холодные макароны. Ничего нового. Пустая страшилка, развлечение русофобов.

Что же до Америки, то сейчас там горячо уже в буквальном смысле.

Автор: Александр Христенко

Таких пожаров в Калифорнии еще не было, в списках пропавших без вести — сотни человек. Это число постоянно меняется. Кто-то, оказывается, уже давно переехал в другой город, кто-то гостит у родных. Но такой счастливый финал бывает, конечно, не всегда. Поисковые отряды находят останки, потом по новой технологии делают экспресс-анализ ДНК. Если родственники сдали в полицию образцы, то через 2 часа программа выдает ответ, есть ли совпадение. Ошибки быть не может. В списке погибших на данный момент 87 человек.

Машины, которые уже осмотрели, поисковые отряды отмечают крестом. Огненная волна была мощной, но шла при этом избирательно, и рядом с таким пепелищем может быть абсолютно целый нетронутый дом. Кому-то сильно повезло.

Для многих то, что сами уцелели, — чудо. Счет шел на минуты, а система оповещения не сработала. О стремительно надвигающемся пожаре жители Рая узнавали случайно от соседей, которые стучали в двери, от друзей, которые беспрестанно звонили на мобильные.

"Мы сидели на ступеньках и вдруг увидели розовое небо. Сын говорит: "Мама, посмотри какой закат". Я ему говорю: "Нет, милый, сейчас ночь, это не закат, это лес горит". Мы включили телевизор — там в новостях ни слова не было о пожаре, никаких предупреждений. Это безумие", — плачет женщина, очевидец событий.

Способов оповестить жителей было много, но самым эффективным, как выяснилось, шериф не воспользовался намеренно — не отправил централизованный сигнал тревоги на мобильные телефоны, опасаясь, что город в панике встанет в глухую пробку. О том, что, попав в Рай, из него тяжело выбраться в случае ЧП, местные власти отлично знали. Еще после крупных лесных пожаров 2008 года было решено, что нужно продумать дополнительные пути эвакуации, но вместо этого мэрия сузила дорогу в центре — заботились о пешеходах и торговле. Чем ниже скорость — тем выше заработки. Теперь почти весь бизнес пошел прахом. Но тяжелее всех сейчас конечно тем, у кого кроме крыши над головой ничего толком и не было.

Лагерь прямо на парковке у супермаркета разбили не мигранты из Гондураса, а американцы из Калифорнии, лишившиеся жилища в результате пожаров. Многие приезжали сюда купить палатку и быстро понимали, что ехать больше в общем-то некуда.

В Америке власти обычно не дают погорельцам деньги и тем более не строят новое жилье. Люди надеются на пожертвования, перечисленные со всей страны в специально созданный фонд, и молятся, что взнос на страховку был не просрочен. Если, конечно, страховка вообще была.

"Не знаю, что дальше. У моего приятеля вроде есть трейлер. У его родителей дом был застрахован, так что им будет выплата", — рассказывает местная жительница.

К лагерю прибилось много бездомных, ведь пострадавших тут же завалили секонд-хэндом. А чрезвычайные службы и просто неравнодушные люди привезли всем бесплатную еду.

Заботу и внимательность решил проявить и Дональд Трамп. Президент США прилетел в Калифорнию и посетил пострадавшие районы, правда, перепутал и назвал сгоревший город Рай — Удовольствием.

"То, что мы увидели в Удовольствии… Название-то какое! Мы только что уехали оттуда, из города Удовольствие, — говорит Трамп, но его поправляют. — Из Рая, да, то, что мы увидели в Раю, вы знаете, это просто неприемлемо".

Оговорку бы простили, тем более что Трамп и губернаторы Калифорнии — уходящий и только что избранный — оба демократы, договорились острые разногласия пока оставить в стороне. Но на пепелище все же разгорелся еще один — политический – пожар. Журналисты спросили Трампа, готов ли он теперь, после увиденного, признать глобальное потепление, подразумевая, что именно оно стало первопричиной трагедии в Калифорнии. Президент США парировал, что все также холоден к выводам ученых и призвал всех лучше следить за лесами. И в этом брать пример с Финляндии: "Президент Финляндии сказал мне: "Между нами есть большая разница — мы лесная нация". Он так это назвал. И финны тратят много времени на то, чтобы убирать листья, чистить и делать всякие такие вещи в лесу. И у них нет проблем".

Реакция финнов в соцсетях не заставила себя ждать. Жители Суоми стали фотографироваться и выкладывать снимки с граблями и пылесосами в лесу. С подписью вроде "Извините, сильно занят, мне еще листья в лесу убирать". Появились учебные пособия — как выглядит предупреждение лесных пожаров в Финляндии и мемы на тему двусторонних встреч лидеров США и Финляндии.

Кажется, что на прочность в эти дни проверяется не только отдельные персоналии, но и вся американская система. В частности, судебная. Трамп издал указ, запрещающий предоставлять убежище мигрантам, попавшим в страну нелегально. Однако судья 9-го округа в либеральной Калифорнии решение приостановил.

"Суд 9-го округа — это позор, — отреагировал Трамп. — Люди подают туда иск против правительства США и каждое дело выигрывают, а мы проигрываем. В итоге мы доходим до Верховного суда и уже там побеждаем. Так было с запретом на въезд из некоторых мусульманских стран. В этот раз был судья Обамы. И вот что я вам скажу: такое больше не повторится".

На неделе Трамп отправил письменные ответы на вопросы спецпрокурора Мюллера по так называемому российскому делу. Подробности пока засекречены. При этом президент США потребовал назначить таких же спецпрокуроров, только уже для Хиллари Клинтон и бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В штатах принято считать, что по закону — значит по справедливости, но теперь Америка все сильнее сомневается.