Провокация в российских терводах: Киев отправил подкрепление

Суда ВМС Украины следуют к Керченскому проливу в район провокации.

Провокация устроена украинской стороной и продолжается несколько часов.

Около 7:00 утра три украинских корабля нарушили государственную границу России и взяли курс в сторону Керченского пролива. В 11:30 из Бердянского порта выдвинулись два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.

При этом Украина обвинила Россию в таране буксира.

Вместе с этим Украина ВМС Украины утверждают в Facebook, что связывались с береговым постом ПС ФСБ РФ и морскими портами Керчь и Кавказ и сообщали о своих намерениях.

ФСБ России старается пресечь эту провокацию, передает РИА Новости.

Киев заявил, что российская сторона привлекла вертолеты для сопровождения катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины близ Керченского пролива.