Топливные протесты в Париже: ранены 30 человек

В ходе акций протеста против роста цен на автомобильное топливо в Париже пострадали 30 человек, проинформировал представитель префектуры городской полиции. Ранее сообщалось о 24 пострадавших.

В числе получивших травмы шестеро сотрудников правоохранительных органов, один из них находится в тяжелом состоянии.

По подозрению в участии в беспорядках, которые продолжались на Елисейских полях в субботу до поздней ночи, задержаны более 100 человек. Согласно данным префектуры полиции, в Париже в манифестациях принимали участие восемь тысяч человек, из которых пять тысяч — на Елисейских полях.

Как сообщает ТАСС, в воскресенье во французской столице наступило временное затишье, городские службы убирают остатки баррикад, сооруженных манифестантами. Владельцы магазинов и многочисленных кафе, расположенных на Елисейских полях, подсчитывают нанесенный ущерб.

Как ранее сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в субботних манифестациях, прошедших по всей стране, приняли участие более 100 тысяч человек. Активисты грозят продолжить свои акции и на будущей неделе. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил действия протестующих.