Удачи и воплощения планов: Путин поздравил Мацкявичюса с юбилеем

Журналисту и ведущему программы "Вести" Эрнесту Мацкявичюсу исполнилось 50 лет. Президент Владимир Путин поздравил нашего коллегу с юбилеем. Глава государства отметил: "Высокими профессиональными качествами, отношением к делу, вы заслужили уважение коллег и искренние симпатии огромной зрительской аудитории телеканала "Россия".

Владимир Путин пожелал воплощения в жизнь задуманных планов и удачи в творческих начинаниях. Эрнест Мацкявичюс пришел на телевидение в 1991-м, два года спустя начал работать на только что созданном НТВ и следующие восемь лет был парламентским корреспондентом телеканала. Его с полным правом можно назвать основоположником нового формата парламентской журналистики. Затем после недолгой работы на ТВ-6 в феврале 2002-го он стал автором и ведущим программы "Пролог" на телеканале "Россия", а еще через четыре года начал вести выпуски программы "Вести".