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25 ноября 201815:55

ВКС РФ уничтожили террористов, атаковавших Алеппо хлором

EPA

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в воскресенье сообщил о том, что разведка обнаружила артиллерийские позиции террористов, обстрелявших сирийский Алеппо снарядами с хлором. По данным Минобороны, боевики готовились к повторному огневому налету, пишет РИА Новости.

"Разведкой российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике в демилитаризованной зоне провинции Идлиб обнаружены огневые средства боевиков", — сказал Конашенков​​​.

Самолеты ВКС РФ атаковали позиции террористов и уничтожили их. Россия предупредила турецких военных по "горячей линии".

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф удивлен молчанием западных стран после обстрела Алеппо террористами.

"Где осуждения Западом химической атаки боевиков в Алеппо? Модель Запада такова: химическое оружие осуждается только в том случае, если предполагается, что его использует противник, а не союзник", — написал Зариф в Twitter.

В субботу после обстрела жилых районов в Алеппо от отравления пострадали 107 человек, включая детей.

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